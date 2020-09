Polizei sucht Zeugin : 27-Jähriger soll Frau in Rheinbach mehrfach sexuell belästigt haben

Rheinbach Mehrfach soll ein 27-jähriger Mann in Rheinbach eine 28-jährige Frau sexuell belästigt haben. Die Polizei ermittelt und sucht nach einer couragierten Zeugin.

Am Montagmorgen, 31. August, soll ein 27-jähriger Mann gegen 9 Uhr in der Unterführung am Rheinbacher Bahnhof eine 28-jährige Frau sexuell belästigt, sprich, am Arm festgehalten und bedrängt haben. Dies soll laut Polizeiangaben in den vergangen Wochen bereits mehrfach passiert sein. Die Betroffene hat mittlerweile Anzeige erstattet.