Erzieher im Verdacht : Ermittlungen wegen möglichen Kindesmissbrauchs in Rheinbacher Kita

Rheinbach Die Bonner Polizei ermittelt gegen einen Erzieher einer Rheinbacher Kita. Es geht um den Verdacht des Kindesmissbrauchs. Die Stadt Rheinbach spricht von mehreren möglichen Vorfällen.

In einer von der Stadt Rheinbach betriebenen Kindertagesstätte soll es zum Missbrauch von Kindern gekommen sein. Das teilte die Stadt selbst am Dienstagabend mit. Demnach ermittelt die Bonner Polizei gegen einen dort angestellten Erzieher. Der Mann sei nach Angaben der Stadt schon bei den ersten aufgetretenen Verdachtsmomenten vorläufig vom Dienst suspendiert worden. „Wir gehen davon aus, dass es in der Kindertagesstätte mehrere Vorfälle unterschiedlich schwerer Ausprägung gegeben hat“, erklärte Rheinbachs Bürgermeister Ludger Banken. Bislang gebe es Schilderungen von drei Vorfällen.

Die Stadt habe sich sofort mit den Eltern eines „besonders heftig“ betroffenen Kindes in Verbindung gesetzt. „Wir werden jedem einzelnen Verdacht akribisch nachgehen. Selbstverständlich werden wir auch die Polizei bei ihren Ermittlungen in vollem Umfang unterstützen“, so Banken weiter. Alle Eltern der betroffenen Kita werden nun von der Stadt über den Verdachtsfall informiert. Banken bittet in dem Schreiben an die Eltern darum, die Verwaltung sofort zu informieren, sollten Kinder ähnliche Vorfälle beobachtet haben oder selbst darunter gelitten haben.