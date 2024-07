Nervenzusammenbrüche und Rockstargefühle So geht es dem neuen Theater am Lohmarkt in Rheinbach

Die erste Spielzeit ist vorüber, das Programm für die zweite steht: In Rheinbach hat ein junges Schauspielerpaar im September 2023 unternehmerischen Mut bewiesen und ein Theater eröffnet. Kann man solch ein kleines Haus im Bonner Umland wirtschaftlich betreiben? Woher kommen die Gäste, was wollen sie auf der Bühne sehen? Wie stemmt man ohne Vorerfahrung ein eigenes Unternehmen? Und was macht das mit der Beziehung? Ein Gespräch mit den beiden Inhabern des Theaters am Lohmarkt führte Alexander C. Barth.