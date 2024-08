Wohnungen für Rheinbach So ist der Stand beim Bau des Majolika-Quartiers

Wer am Rheinbacher Bahnhof entlangfährt, kann sich direkt vor Ort die Entwicklung an der Großbaustelle auf dem Gelände der ehemaligen Majolika-Fabrik ansehen. Wo früher Keramik aus Rheinbach in die Welt geschickt wurde, entsteht derzeit ein großes Wohnquartier. Investor Vivawest errichtet in dem Gebiet zwischen Keramikerstraße, Kettelerstraße und Aachener Straße zwölf Gebäude mit insgesamt 174 Zwei- bis Vierzimmer-Wohnungen, die zwischen 59 und 122 Quadratmeter groß sein werden. 150 Wohnungen in elf Gebäuden werden freifinanziert. Sie verteilen sich auf sieben Gebäude mit drei Geschossen und einem Staffelgeschoss sowie auf vier viergeschossige Gebäude mit Staffelgeschoss.