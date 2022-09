Stadtplanung : So sollen die neuen Rheinbacher Straßen heißen

Am Pallotti-Areal in Rheinbach entstehen nicht nur Häuser, sondern auch neue Straßen. Der Vorschlag ist, diese nach Ordensgründerinnen mit Bezug zur Stadt zu benennen. Foto: Axel Vogel

Rheinbach In der Glasstadt könnten drei neue Straßen nach Ordensschwestern benannt werden. Sie haben eine besondere Verbindung zur Stadt Rheinbach.

Mit den neuen Baugebieten im Pallotti-Areal und auf dem Gelände der ehemaligen Majolika-Fabrik in Rheinbach entstehen insgesamt drei neue Straßen, die noch einen Namen brauchen. Über konkrete Vorschläge berät nun der Ausschuss für Stadtförderung und Feuerwehr in seiner kommenden Sitzung.

Einfach und einleuchtend ist der Name, den die Verwaltungsvorlage zur Sitzung für den Verkehrsweg nennt, der in Zukunft zwischen Keramiker- und Leberstraße die Neubauten erschließen wird: Majolikaweg. Er bezieht sich auf die Majolikafabrik Rheinbach, kurz „Marei“, die auf diesem Gelände bis 2017 Keramik produzierte.

Orden legten Grundstein für Schule und Krankenhaus

In Rheinbach gab es neben den Pallottinern im Laufe der Zeit noch zwei weitere karitative Kongregationen. Von 1866 bis 1965 betrieben die „Armen Dienstmägde Jesu Christi“, auch bekannt als Dernbacher Schwestern, ein kleines Kloster in der Grabenstraße. Sie pflegten unter anderem Alte und Kranke, woraus sich später das Rheinbacher Krankenhaus entwickelte, und richteten den ersten Kindergarten der Stadt ein. Der zweite in Rheinbach tätige Orden waren die „Schwestern unserer Lieben Frau“, die sich vor allem in der Mädchen- und Frauenbildung einbrachten. Sie richteten 1911 eine höhere Mädchenschule mit Internat ein – das heutige St. Joseph Gymnasium, das seit 1999 in Trägerschaft des Erzbistums ist. Die Schwestern verließen Rheinbach 2007.