Verkehrswende in der Voreifel Strom aus der Straßenlaterne

Leuchten und laden. An den Laternen, auch „Smart Poles“ genannt, können Elektroautos neue Energie bekommen. Vier dieser „Smart Poles“ hat Westenergie der Stadt Rheinbach gesponsert. Zwei stehen auf dem Parkplatz am Himmeroder Wall, zwei weitere findet man an der Stadthalle. Das macht zusammen mit den fünf bereits existierenden Ladesäulen auf städtischem Grund neun Möglichkeiten, Elektrofahrzeuge aufzuladen.