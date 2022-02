Bauen in Rheinbach : Streit um Klimaschutz im Oberdreeser Baugebiet

Rund um die ehemalige Tankstelle soll in Oberdrees ein neues Baugebiet entstehen. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach-Oberdrees Nach einem Patt im Bauausschuss war das angedachte Wohngebiet an der B56 in Oberdrees gestorben. Vorerst. Am Montag im Stadtrat wollen die Parteien das Thema erneut aufrollen.

An der B56 in Oberdrees auf dem Gelände der früheren Gaststätte und Tankstelle Bauerfeind soll ein Baugebiet mit 45 Wohneinheiten samt Tiefgarage und Kinderspielplatz entstehen. Das Projekt wird in den Rheinbacher Ratsfraktionen grundsätzlich positiv bewertet. Unterschiedliche Auffassungen gibt es aber über die Verfahrensweise. Am Montag steht das Baugebiet im Stadtrat nochmals in Form eines Dringlichkeitsantrags von CDU und Grünen auf der Tagesordnung. Die Positionen:

UWG: Als Mischgebiet aus Wohnen, Gewerbe und einer Senioreneinrichtung biete das Gebiet gute Gestaltungsmöglichkeiten, meinen die Unabhängigen. „Ein gutes Projekt, welches Oberdrees aufwertet, zumal das vorgesehene Grundstück seit Jahren leer steht“, sagt UWG-Ratsherr Norbert Stein. Kritisch äußert er sich zur Argumentation der Grünen, der Investor habe zu wenig Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen.

Die UWG Rheinbach bedauert „die nun entstehenden massiven Verzögerungen mit dem Risiko des Stopps des Projektes sehr“. „Ob es klug ist, Investoren auf diese Art und Weise zu gängeln und im Nachhinein kostenrelevante Zusatzforderungen zu erheben, bei einem Projekt, das für die Entwicklung in Oberdrees nur positiv ist, wird die Zukunft zeigen“, so die UWG-Ratsfrau Silke Josten-Schneider.

„Klimaschutz ist wichtig, darf aber nicht dazu führen, dass künftige Investoren verprellt werden, zumal auch bilaterale Gespräche angezeigt gewesen wären, bevor mit einem städtebaulichen Vertrag gedroht wird“, meint Norbert Stein. Die Krönung sei jedoch, dass die CDU in Person von Kurt Brozio zuerst den Antrag begrüßt, ihn dann aber abgelehnt habe. Dies sei ein weiteres Beispiel, wie die Rheinbacher CDU ihre Überzeugungen aufgebe, um in einer Koalition mit den Grünen Mehrheit und Macht im Stadtrat zu haben.

Die SPD wollte eine Arbeitsgruppe

SPD: „Kalte Arroganz“ stellt die SPD bei der schwarz-grünen Kooperation fest. Bereits im Mai 2021 sei man sich im Bauausschuss einig gewesen, dass die Ausweisung von Baugebieten im Konsens entschieden werden solle, um Investoren eine klare Orientierung zu bieten. Aber weder CDU noch Grüne hätten ihre Vorstellungen dargelegt. So hätten SPD, UWG und FDP den Vorschlag formuliert, in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Fraktionen, der Verwaltung und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ergebnisoffen eine gemeinsame Beschlussgrundlage für den Stadtrat zu erarbeiten. Dies hätten CDU und Grüne aber abgelehnt und stattdessen mündlich Inhalte eines vierseitigen Beschlusstextes vorgetragen, der den Fraktionen einen Tag zuvor per Mail zugesandt worden sei.

„Eine seriöse Beratung dieses Beschlusstextes war in der Sitzung durch die Kurzfristigkeit beim besten Willen nicht möglich und hätte problemlos in der Arbeitsgruppe erfolgen können, die SPD/UWG/FDP vorgeschlagen hatten“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Martina Koch. An einem Konsens in dieser Frage seien CDU und Grüne offenbar nicht interessiert. Koch: „Sie wollen mit aller Macht ihre neue Mehrheit nutzen, um ihre Vorstellungen einseitig durchzusetzen.“

Der Neubau soll zum Klimaschutz beitragen

FDP: Die Liberalen sind „besorgt um die Entwicklung Rheinbachs unter schwarz-grüner Mehrheit“. Alle Gebäude im Baugebiet würden die aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes erfüllen und als Niedrigstenergiegebäude errichtet werden. „Doch das reichte Grünen und CDU nicht, die stattdessen umfassende Dachbegrünungen und weitere Klimaschutzmaßnahmen forderten und dies als neuen Standard in Rheinbach definierten“, so die FDP. Für den Investor könnten diese weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Forderungen das gesamte Vorhaben uninteressant machen könnten.

FDP-Ratsherr Sebastian Ruland: „Jeder Wohnraum in Rheinbach wird dringend gebraucht. Dieser Neubau ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz, da neue Wohnungen geschaffen werden, ohne neue Flächen zu versiegeln und Menschen dafür alte, unwirtschaftliche Wohnungen verlassen können. Wir müssen verlässlich und fair gegenüber Investoren bleiben, denn sonst wird künftig niemand mehr in Rheinbach investieren und neue Wohnungen bauen.“

Kein Verständnis für SPD, UWG und FDP

CDU: „Kurzsichtigkeit“ wirft die CDU hingegen den Vertretern von SPD, FDP und UWG vor. Ratsherr und Ortsvorsteher Kurt Brozio habe sich seit Jahren mit wichtigen Hinweisen in die Entwicklung des Grundstücks eingebracht. Er begrüße das Bauvorhaben ausdrücklich. Die geplante Architektur werde das Bild von Oberdrees aufwerten. Im Bauausschuss seien aber bei der Vorstellung des Projektes durch den Architekten die Forderungen von CDU und Grünen nach mehr Klimaschutz und energetischen Maßnahmen nicht zufriedenstellend umgesetzt.

Dies sei jedoch für die Zustimmung der CDU unabdingbar. Insofern hätten CDU und die Grünen ihre Stimmen an die Bedingung geknüpft, erneut mit der Investorengruppe aus Berlin zu sprechen. „Wenn wir heute, gerade in Anbetracht der Schäden durch die Flutkatastrophe, eine besonnene und weitsichtige Umsetzung dieses Projektes einfordern, dann liegt der Grund darin, die beste Lösung für Oberdrees zu erreichen, alle vorliegenden Erkenntnisse zum Klimaschutz zu berücksichtigen und die technisch optimale Umsetzung zu erreichen. Eine schnelle Lösung ist nicht immer die beste“, erklärt Joachim Schneider, Fraktionsvorsitzender der CDU.

Bereits zwei Tage nach der Ausschusssitzung seien erste Gespräche mit der Investorengruppe geführt worden. Diese habe zugesagt, die Vorschläge und Anregungen aus den Reihen der CDU in die Bauplanung zu integrieren.

Kein Verständnis hat die CDU-Fraktion für die Äußerungen der Ratsfraktionen SPD, UWG und insbesondere der FDP, deren „Kurzsichtigkeit“ bereits mehrfach einer optimalen Umsetzung von Bauvorhaben im Wege gestanden habe. So habe die CDU auch beim Pallotti-Projekt mit dem Investor gesprochen und so wichtige energetische Maßnahmen durchsetzen können, ohne dass es zu einer zeitlichen Verzögerung gekommen sei.

„Genauso werden wir auch bei diesem für Rheinbach und Oberdreeswichtigen Projekt verfahren. Was wir heute versäumen, ist in Zukunft, wenn überhaupt, nur mit großem Aufwand zu korrigieren. Die Gespräche müssen jetzt geführt werden, und dann kommen wir sicherlich zum besten Ergebnis für Oberdrees“, erklärt Ortsvorsteher Kurt Brozio.