Nachfolger für Raffael Knauber gesucht Rheinbach muss Stellenausschreibung für Ersten Beigeordneten erneut veröffentlichen

Ein anderer zentraler Zeitpunkt im Zusammenhang mit dem Amt des Ersten Beigeordneten war allerdings schon am Montag erreicht: Raffael Knauber nahm da an der letzten regulären Ratssitzung seiner Dienstzeit teil. Banken nutzte die Gelegenheit für eine Verabschiedung. Knauber, der 1977 am Pallotti-Kolleg in Rheinbach sein Abitur gemacht hatte, kam zum Februar 2003 als Erster Beigeordneter ins Rheinbacher Rathaus. Er behielt diese Position als Wahlbeamter über drei Wahlzeiten, was laut Banken „nicht unbedingt selbstverständlich“ sei. „Bildung, Kunst und Kultur“ hätten ihm dabei immer besonders am Herzen gelegen. So erinnerte Banken an die Einrichtung der Gesamtschule, des Römerkanal-Infozentrums und den Aufbau eines eigenen Jugendamtes.