Hoffnung auf Schub für Tourismus : Rheinbach sucht neuen Standort für Wohnmobile

„Alles ist sinnvoll, was die Menschen zu uns bringt“ : Wie kann der Tourismus in der Region von Fördermitteln profitieren? Die Pandemie hat den Tourismus in der Region ausgebremst und nachhaltig verändert. Das Land hat Anfang Juli einige Fördermaßnahmen veröffentlicht, besonders in puncto Digitalisierung. Was bringt das den Akteuren in Bonn und Umgebung?