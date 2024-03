„Himmelreich auf Erden“ Warum Rheinbach-Todenfeld nicht mehr Infrastruktur braucht

So ist es also, wortwörtlich „über den Dingen“ zu stehen. Zur einen Seite die Berge, Täler und Wälder der Voreifel, sanft in Regendunst getaucht. Eine halbe Drehung weiter geht der Blick in die Tiefe: Dörfer, Felder, am Horizont winzig klein die Skyline von Köln, inklusive Dom. Alles liegt einem hier zu Füßen, am Eifelblick bei Todenfeld, dem höchsten Ort Rheinbachs. Oder wie es Ortsvorsteher Reinhard Ganten nennt: „Das Himmelreich auf Erden.“ Während anderswo über notwendige Infrastruktur und Neuansiedlungen diskutiert wird, ist hier aus seiner Sicht fast alles ideal. Obwohl es hier nichts von dem gibt, was andere Dörfer so dringend fordern, wie auch die Ergebnisse des GA-Heimat-Checks zeigen. Um das zu erläutern, hat Ganten den GA zu einem kleinen Rundgang eingeladen.