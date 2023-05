Rheinbacher Höhenort Bürgergespräch in Todenfeld ergibt viele konstruktive Anregungen

Da fallen „Schildbürgerstreiche“, wie sie Ortsvorsteher Ganten mit einem Augenzwinkern nannte, weniger ins Gewicht, zumal sie unbürokratisch gelöst werden können. So hat der städtische Bauhof etwa die nur einen Quadratmeter große „Blühwiese“ am Rande des Dorfplatzes kurzerhand mit der Wiese abgemäht. Mit Lachern quittierten Bürger und Stadtspitze die Bauhof-„Schildbürgerstreiche“ am im Hang gelegenen Spielplatz: Die Tischtennisplatte ist so im Gefälle aufgebaut, dass „der, der oben steht, immer gewinnt“, wie Ganten schmunzelnd feststellte. Ähnlich auch die Platzierung des Wipptieres. Wegen des Gefälles können kleinere Kinder nicht selbst aufsteigen, sondern müssen von Erwachsenen hoch gehoben werden.