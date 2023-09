Damenkomitee Fidele Burgfrauen Tollitäten in Wormersdorf vorgestellt

Der 48-jährige, fest im „Land der Liebe“ verwurzelte Wormersdorfer Prinz Gregor hatte die Karnevalsgene schon von den Eltern in die Wiege gelegt bekommen. Als Jugendlicher verspürte er zum ersten Mal den Wunsch, selbst einmal als Dreigestirn durch närrische Monate zu führen. Dass der Traum wahr werden würde, besiegelte der Immobilienfachmann und leidenschaftliche Feuerwehrmann vor drei Jahren mit seiner Unterschrift auf einem Bierdeckel in der Wormersdorfer Schützenhalle. Zur Seite stehen wird ihm der 47-jährige Bauer Stefan (Schaaf), mit dem den Prinzen eine langjährige, durch Handball und Kameradschaft bei der Feuerwehr gefestigte Freundschaft verbindet. Der dritte Feuerwehrmann im Bunde ist das langjährige JGV-Mitglied Jungfrau Rolexa. Der 45-Jährige Müller ist zivil als Inkasso-Experte bei der Züricher Versicherung unterwegs. Alle drei Tollitäten stammen aus Familien, in denen es in den Jahren zuvor bereits erfolgreiche Sessionsregenten gab. „Alles in allem: Wormersdorfer Jonge, Feuerwehrmänner mit Herz und Seele, partytauglich und karnevalserprobt“, stellte die Fidele Burgfrau Gudrun Mieth-Leichsenring für den Verein fest.