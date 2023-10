Mit nur 59 Jahren unerwartet verstorben Rheinbach trauert um den Macher und Menschen Paul Nelles

Die in seiner Amtszeit noch üblichen vier verkaufsoffenen Sonntage trugen seine Handschrift. Sie waren ebenso hervorragend organisiert wie die Verkaufsausstellung „3K - Kunst, Kommerz und Kulinarisches", der Auto-Sonntag auf den Wällen und nicht zuletzt der Rheinbacher Weihnachtsmarkt. In diesem Zusammenhang war ihm die Weihnachtsbeleuchtung in der Rheinbacher Innenstadt ein wichtiges Anliegen.