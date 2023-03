Unterbringung von Geflüchteten : Stadt Rheinbach: Turnhalle Merzbach soll vorerst keine Notunterkunft werden

Die Turnhalle der Grundschule in Rheinbach-Merzbach ist als Notunterkunft vorgesehen. Wird die Anlage am Schornbuschweg schnell genug fertig, könnte vorerst darauf verzichtet werden. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Wie viele Städte braucht auch Rheinbach viel Platz, um Geflüchtete unterzubringen. Allerdings könnte die Merzbacher Turnhalle zunächst vorerst als Notunterkunft nicht gebraucht werden.

In Rheinbach ist die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge innerhalb den vergangenen zwölf Monate stark gestiegen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung für die kommende Sitzung des Ausschusses für Generationen, Integration und Soziales hervor, die an diesem Donnerstag stattfindet. Demnach waren mit Stand 6. Februar 2022 in Rheinbach 158 durch die Stadt betreute Flüchtlinge untergebracht. Genau ein Jahr später lebten 304 Personen in den städtischen Unterkünften. Insgesamt lebten zum Stichtag 6. Februar 2023 445 Geflüchtete im Stadtgebiet, 291 davon aus der Ukraine.