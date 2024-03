Sperrung nach Vandalismus Unbekannte reißen Kunststoff aus Bolzplatzboden in Rheinbach

Die Stadt Rheinbach beklagt einen „rücksichtslosen Akt des Vandalismus“. Es geht um dem Bolzplatz „Am Blümlingspfad“, der aktuell gesperrt ist. Zur Begründung verweist die Verwaltung auf schwerwiegende Schäden, die am vergangenen Freitag auf der Sportfläche entdeckt worden seien. Demnach sei „ein erhebliches Stück“ des hochwertigen Kunststoffbodens herausgerissen worden, was den Platz „unbespielbar“ mache. Auf die Sperrung macht derzeit ein Hinweisschild an der Einzäunung des Platzes aufmerksam, der Zugang ist mit einem Bauzaun blockiert.