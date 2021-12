Diebstahl : Unbekannte stehlen in Rheinbach Weihnachtsbäume

Rheinbach Unbekannte haben seit dem ersten Advent acht in der Rheinbacher Innenstadt aufgestellte Weihnachtsbäume samt Schmuck und Beleuchtung sowie wertvolle LED-Strahler gestohlen.

Oliver Wolf, dem Vorsitzenden des Rheinbacher Gewerbevereins, reicht es jetzt. Am Mittwoch hat er alle 30 übrig gebliebenen LED-Strahler, die die Innenstadt abends in ein vorweihnachtliches Licht tauchten, abgebaut und sicher gelagert.

Jedes Jahr mit Beginn der Adventszeit kümmert sich der Gewerbeverein um die Verschönerung der Rheinbacher Innenstadt. An der Hauptstraße und deren Seitenstraßen stellt der Verein 90 von Obi gestiftete Tannen auf. Kinder aus den Kindergärten, den Schulen, aber auch Privat- und Geschäftsleute schmücken diese liebevoll. Der Gewerbeverein behängt die Bäume noch mit Lichterketten. So entsteht besonders mit der einbrechenden Dunkelheit eine stimmungsvolle Atmosphäre, die viele Kunden seit Jahren zu schätzen wissen.

„Aber“, so Wolf weiter, „es werden immer wieder Bäume gestohlen.“ In diesem Jahr sind es bereits acht. Hinzu kommen sechs LED-Leuchten, die mit Kettenschlössern gesichert waren. Der erste Diebstahl geschah bereits am ersten Adventstag. In der Nacht zum Mittwoch wurden wieder vier Strahler mitgenommen: zwei an der Post, zwei am ehemaligen Pallotti-Gebäude.