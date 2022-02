Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter verletzt 79-Jährige bei Handtaschenraub in Rheinbach

Unbekannter verletzt 79-Jährige bei Handtaschenraub in Rheinbach

Einer 79-Jährigen wurde in Rheinbach die Handtasche geraubt (Symbolfoto). Foto: dpa/Arne Dedert

Rheinbach In Rheinbach hat ein bislang Unbekannter einer 79-Jährigen die Handtasche entrissen. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter hat am Samstagabend einer 79-Jährigen auf der Koblenzer Straße die Handtasche entrissen und die Frau dabei verletzt. Wie die Polizei am Montag erklärte, näherte der Täter sich der Rentnerin gegen 19 Uhr auf Höhe der Schützenstraße von hinten und riss ihr die Tasche von der Schulter. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich. Der Täter floh in Richtung Hauptstraße.