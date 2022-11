Erinnerung an den 14. Juli 2021 : Bürgervorschläge für Denkmäler zu Flut in Rheinbach und Swisttal

Der Gräbbach hat in der Flut in Rheinbach viel zerstört. Dort, wo er an der Neugartenstraße eine Brücke weggerissen hatte, soll nun ein Denkmal an die Katastrophe erinnern. Foto: Axel Vogel

Rheinbach/Swisttal Damit die Opfer der Flutkatastrophe, aber auch die große Solidarität und Hilfe danach nicht in Vergessenheit geraten, planen Rheinbach und Swisttal Denkmäler. Dabei sind sie unterschiedlich weit.

Die Katastrophe rund um das Starkregenereignis „Bernd“ im Juli 2021 hat die Region verändert. Es gab Todesopfer zu beklagen, Zerstörungen und zahlreiche persönliche Schicksalsschläge. Damit all das nicht in Vergessenheit gerät, sollen in Rheinbach und Swisttal Denkmäler entstehen.

Bürgerantrag in Rheinbach

In Rheinbach befasste sich der Stadtrat nun mit diesem Thema. Ausgangspunkt war ein Bürgerantrag, mit dem schon im Juli vergangenen Jahres ein Denkmal für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Rheinbach, stellvertretend für alle selbstlosen Helfer bei der Hochwasserkatastrophe, an exponierter Stelle gewünscht wurde. Einem Grundsatzbeschluss im Februar 2022 folgte eine Bürgerbeteiligung. Gefragt war, woran und wie die Rheinbacher erinnern wollten.

Das Ergebnis: Die Beteiligten wollen vor allem an die große Solidarität und Hilfsbereitschaft erinnern – dicht gefolgt vom Gedenken an die Opfer. Mehr als die Hälfte der Befragten sprach sich für ein Denkmal aus, der bevorzuge Standort ist die Kreuzung Neugartenstraße / Stadtpark. Hier hatte der Gräbbach seine Wucht gezeigt und unter anderem ein großes Loch in die Straßen gerissen.

Vorschläge können eingereicht werden

Entsprechend der Bürgerwünsche fassten auch die Ratsfraktionen einen einstimmigen Beschluss für ein Denkmal an dieser Stelle. Für die Ausgestaltung wird ein öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben. Bis zum 31. Januar 2023 können Entwürfe für ein Denkmal, einen Gedenkstein, eine Statue oder eine Skulptur eingereicht werden. Berücksichtigen müssen die Teilnehmer neben der Einbindung in den öffentlichen Raum am geplanten Standort unter anderem auch den späteren Pflegeaufwand. Auch die Sicherheit gegen Vandalismus sowie die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung, zu finden auf der Homepage der Stadt, wollen bedacht sein. Für die Umsetzung des ausgewählten Beitrags gibt es am Ende 5000 Euro für Materialkosten. Die Auswahl trifft ein Entscheidungsgremium, dem neben Ratsmitgliedern die Glasmuseumsleiterin Ruth Fabritius vom zuständigen Fachbereich Kultur und Stadtarchivar Dietmar Pertz angehören.

In Swisttal läuft die Abstimmung

In Swisttal sind die Gremien schon einen Schritt weiter. Hier gab es bereits einen Aufruf, Vorschläge für ein Denkmal einzureichen. Diese sind nun auf der Gemeindehomepage www.swisttal.de zu finden und zeigen, wie unterschiedlich Künstlerinnen und Künstler das Thema umgesetzt haben. Einer zeigt zwei Personen auf einem Sockel. Ein anderer Entwurf kombiniert einen Hauseingang mit Wasserwellen. Alternativ kann auch für eine Stele abgestimmt werden, auf der eine große Welle ein Haus bedroht. Abstraktere Skulpturen sind ebenfalls dabei, genauso wie eine schlichte Tafel mit dem Hinweis auf die Flutkatastrophe.

Noch bis 30. November können Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren, die ihren Erst- oder Zweitwohnsitz in Swisttal haben, über die Entwürfe abstimmen. Die Stimmzettel-Vordrucke stehen ebenfalls auf der Webseite.