Unfall in Rheinbach : Autofahrer prallt gegen Baum – 26-Jähriger schwer verletzt

Unfall in Rheinbach

Rheinbach Am Freitagmorgen ist ein 26-Jähriger bei einem Unfall zwischen Rheinbach und Palmersheim schwer verletzt worden. Die Strecke ist derzeit in beide Richtungen komplett gesperrt.

Am Freitagmorgen ist ein Autofahrer bei Rheinbach bei einem Unfall infolge eines Überholversuchs schwer verletzt worden. Nach Auskunft von Einsatzleiter Heiko Dietz von der Polizei Meckenheim war der 26-Jährige auf dem Schornbuschweg zwischen Rheinbach und Palmersheim unterwegs, als er kurz hinter einer Verkehrsinsel zum Überholen ansetzte. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich schwer. Lebensgefährliche Verletzungen konnten laut Notarzt am Einsatzort nicht ausgeschlossen werden. Die Strecke ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.