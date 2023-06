Vandalismus an der Todenfelder Kapelle Kaum war ein Fenster repariert, ist das nächste schon kaputt

Ärgerlich für die katholische Kirchengemeinde in Rheinbach: Vor Kurzem erst ließ sie Fenster an der Kapelle St. Hubertus in Todenfeld aufwendig neu erstellen. Jetzt ist wieder ein Loch in einem der farbigen Bleiglasfenster. Vandalismus ist an sich schon ein Problem. Kirchenfenster sind zudem allerdings schwierig zu reparieren – wenn es denn überhaupt geht.