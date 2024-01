Spende aus Rheinbach Dieses Feuerwehrfahrzeug wird in der Ukraine dringend gebraucht

Dabei steht insbesondere das jetzt gespendete HLF als ein Symbol für eine Unterstützung in höchster Not: Schließlich hatte die Stadt Rheinbach ihrerseits das Fahrzeug von der Troisdorfer Feuerwehr unmittelbar nach der für die Glasstadt verheerenden Flutkatastrophe am 14. Juli 2021 zur Bewältigung der Folgen geschenkt bekommen. Nun soll es wieder Menschen helfen, die sich in einer absoluten Ausnahmesituation befinden: im Krieg. In Kupjansk ist die Kriegsfront wie auch die russische Grenze nicht weit entfernt.