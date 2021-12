Weniger Autos in der Innenstadt : Verkehrsberuhigung der Rheinbacher Hauptstraße erfordert eine Umwandlung

Rheinbach Falls die Rheinbacher Hauptstraße eine Fußgängerzone werden soll, ist eine rechtliche Hürde zu nehmen. Denn bisher ist sie Teilstück einer Landesstraße.

Umwandlung einer Kreis- oder Landesstraße in Fußgängerzone ist ausgeschlossen

Wenn in der Rheinbacher Innenstadt also der Verkehr auf der Hauptstraße Einkäufern und Schaufensterbummlern weichen soll, müsste die Straße erst einmal in eine Gemeindestraße umgestuft werden. Dies setze allerdings voraus, so Straßen NRW, dass es angrenzend entsprechende baulich geeignete Straßen für eine Aufstufung zu einer Landesstraße gebe, damit keine Lücke im Straßennetz entstünde und das Verkehrsministerium des Landes NRW einer solchen Maßnahme zustimme.