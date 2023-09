Evangelisches Jugendzentrum Juze Verstärkung für die Rheinbacher Jugendarbeit

Hintergrund

In der Stadt Rheinbach gibt es das evangelische Jugendzentrum und das katholische Live Sankt Martin. Beide hatten im Juli 2021 das gleiche Problem: In ihren Räumen stand nach der Flut das Wasser. Im JuZe war das besonders gravierend, weil die Einrichtung in den Kellerräumen der evangelischen Gemeinde untergebracht ist. Im Live stand der Keller auch unter Wasser, was die dort befindliche Kegelbahn unbrauchbar machte – sie wurde herausgenommen und soll saniert werden.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit sollte aber weitergehen, das stand schnell fest, denn der Nachwuchs brauchte nach Corona und der Flut eine außerfamiliäre Anlaufstelle. Die Pfadfinder der Gau Tomberger Schar brachten die Lösung: Die Jugendarbeit konnte übergangsweise in ihren Räumen in der Mozartstraße durchgeführt werden, die dafür angemietet wurden. Und zwar von beiden Einrichtungen gemeinsam: Aus JuZe und Live wurde JuLi. Beide Einrichtungen sind inzwischen wieder an ihre Standorte in der Schumannstraße 34 (JuZe) und Bachstraße 2 zurückgekehrt. kpo