Interview Maria Dörrscheidt und Gerd Engel „Die Lieder sind zu schön, um sie dummen Menschen zu überlassen“

Engel: Ich empfinde einfach totales Glück und ein intensives Gefühl der Dankbarkeit zu leben. Und das scheint nicht nur mir so zu gehen. Volksmusik löst bei vielen Menschen starke Emotionen aus. Bei unserem letztem Auftritt in der Gnadenkirche fingen Leute im Publikum an zu weinen, weil sie so ergriffen waren. In den Liedern geht es auch oft um Trauriges wie einen schmerzvoller Abschied. Wenn man selbst gerade erst jemanden verloren hat, den man geliebt hat, bewegt das die Menschen natürlich. Genauso gilt das natürlich auch in die positive, glückliche Richtung, bei der freudigen Erleichterung über das Ende des Winters etwa, die in einem Frühlingslied zum Ausdruck kommt.