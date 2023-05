Schuld ist nicht nur die Bürokratie Warum Bauplanungen in Rheinbach derzeit so lange dauern

Wo auch immer es in Rheinbach baulich weitergehen soll – ob neue Wohn- oder Gewerbegebiete oder eine Schule: All das landet irgendwann auf dem Tisch von Lars Kunze. Er ist Stadtplaner – und in dieser Position derzeit der Einzige bei der Rheinbacher Stadtverwaltung, wie immer wieder betont wird, wenn es irgendwo nicht schnell genug vorangeht. Ein wenig seiner knappen Zeit nutzte er aber, um gemeinsam mit der Stadtverwaltung zu erklären, wie viel da für jedes einzelne Projekt zu tun ist.