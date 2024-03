Interview Laurenz Kreuser Was den scheidenden Chef an der Feuerwehr fasziniert

Am Freitagabend ist es so weit. Rheinbachs langjähriger Wehrleiter Laurenz Kreuser (62), der zu den erfahrensten Führungskräften im Rhein-Sieg-Kreis gehört und in der Kreisfeuerwehr hohes Ansehen genießt, gibt in einer Feierstunde im Glasmuseum sein letztes Amt ab: das des stellvertretenden Wehrleiters. Im Gespräch mit Axel Vogel blickt er zurück auf 28 spannende Jahre an der Spitze der Rheinbacher Feuerwehr.