Kostensteigerungen : Leitungswasser in Rheinbach soll um mehr als 20 Prozent teurer werden

Rheinbach Die Teuerungen in vielen Lebensbereichen treffen in Rheinbach nun wohl auch das Trinkwasser. Der Betriebsausschuss der Stadt soll über eine deutliche Preissteigerung entscheiden.

Die Kosten für Frischwasser in Rheinbach könnten im kommenden Jahr steigen. Zumindest sieht das eine geplante Änderung der Gebührensatzung vor, über die der Betriebsausschuss der Stadt am Donnerstagabend entscheiden soll.

33 Cent mehr pro Kubikmeter

In der Sitzung werden sich die Ausschussmitglieder vor allem mit dem Wasserwerk als städtischem Betrieb befassen müssen. Der Jahresabschluss 2021, die Benennung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2022 und der Entwurf für den Wirtschaftsplan 2023 stehen auf der Tagesordnung. Für die Rheinbacher wahrscheinlich am interessantesten: eine aus der Gebührenkalkulation für die kommenden Jahre abgeleitete Änderung der Kosten, die ihnen entstehen. Und da geht es – zumindest in der vorgeschlagenen Gebührensatzung – überall nach oben. So sollen die Gebühren für die Bereitstellung von Wasserzählern je nach Nenndurchfluss auf 8,90 Euro bei der kleinsten Größe (bisher 5,90 Euro) bis 33,10 Euro (bisher 23,64 Euro) bei der größten Größe ansteigen. Bei Verbundwasserzählern sind ebenfalls Erhöhungen vorgesehen. Und die Verbrauchsgebühr für Frischwasser soll auf 1,75 Euro je Kubikmeter angehoben werden. Bisher zahlen die Rheinbacher dafür 1,42 Euro, jeweils inklusive Wasserentnahmeentgelt und zuzüglich Mehrwertsteuer. Eine Steigerung von rund 23 Prozent also, die im Raum steht.