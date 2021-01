Trauriges Fazit nach Aktion des Gewerbevereins : Weihnachtsbaumschmuck in Rheinbach gestohlen oder zerstört

Weihnachtsbaumschmuck in Rheinbach gestohlen oder zerstört

Rheinbach Der Gewerbeverein Rheinbach zieht nach dem Abschmücken der Weihnachtsbäume in den Straßen von Rheinbach ein trauriges Fazit: Viele Lichterketten fehlten, teilweise waren ganze Bäume verschwunden.

Sie wollten den Rheinbachern eine Freude machen: Der Gewerbeverein, Einzelhändler und einige Privatpersonen hatten zur Adventszeit Weihnachtsbäume in den Straßen der Stadt geschmückt. Für die Initiatoren wurde die Aktion nun allerdings zum Ärgernis: Beim Abschmücken stellten sie fest, dass Schmuck fehlte oder zerstört worden war.

Monika Schneider, Inhaberin von Schneiders KreativWerk, fand von ihren 20 selbst gebastelten Engeln nur noch einen am Baum vor. Sie versuche regelmäßig, sich in Projekte in Rheinbach einzubringen. „Umso erschütternder empfinde ich es, wie respektlos mit Bäumen und Schmuck und deren Spendern umgegangen wird“, sagte sie dem GA.