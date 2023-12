Notfallübung in Rheinbach Wenn Notärzte triagieren müssen

Der Verladebahnhof

Das Gleis zum Verladebahnhof der Bundeswehr zweigt zwischen Swisttal-Odendorf und Rheinbach-Oberdrees von der Strecke der S23 ab. Schaut man sich die Schienen an, sind sie teilweise bewachsen. Es führt ein Weg darüber, an dem die Metallschienen kaum noch herausragen. In den Karten, basierend auf den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung NRW, die unter Tim Online einzusehen sind, ist es als „stillgelegt“ markiert. Am Verladebahnhof ist abends regelmäßig die Beleuchtung an. Und wie die Bundeswehr auf GA-Nachfrage mitteilte, befindet sich die Bahnhofsanlage in Nutzung und werde daher entsprechend gepflegt und beleuchtet. Die Anlage, deren Gleise befahrbar sind, werde aktuell für militärische Übungszwecke und Übungen mit der Feuerwehr genutzt, so ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr.