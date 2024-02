Reizgas bei Karnevalsparty in Rheinbach Auf einmal waren „Alle-raus-Schreie“ zu hören

Rheinbach-Wormersdorf · Elf Verletzte, das ist das Ergebnis eines Vorfalls mit Reizgas bei einer Karnevalsfeier in Rheinbach. So haben die Veranstalter und eine Besucherin den Zwischenfall erlebt. Zugleich widerspricht die Polizei einem Gerücht, das am Montag die Runde machte.

13.02.2024 , 14:43 Uhr

Die Polizei sucht weiterhin nach der Person, die auf einer Party in Wormersdorf Reizgas versprüht hat. Symbolbild: dpa

Elf leicht verletzte Menschen sind das Resultat von versprühtem Reizgas am Rosenmontag in Wormersdorf. Der Zwischenfall ereignete sich während einer Karnevalsparty in der örtlichen Turnhalle, die auch als Wormersdorfer „Gürzenich“ bezeichnet wird.