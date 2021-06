„Zero Waste City“ : Rheinbach will abfallfrei werden

Rheinbach Jeder Deutsche produzierte 2019 im Durchschnitt 457 Kilogramm Abfall allein im Haushalt. Um den Müll in Rheinbach zu reduzieren, will die Stadt eine „Zero Waste City“ (Null-Abfall-Stadt) werden. Gefragt sind dabei auch die Rheinbacher Bürger.

„Jeder noch so kleine Schritt ist zu begrüßen, der dazu beiträgt, unsere Umwelt von überflüssigem Abfall zu befreien“, so die UWG. Ressourcen und Energie sollten nicht bei der Erzeugung und Entsorgung zahlloser Produkte aus Plastik, Papier oder Aluminium verschwendet werden. Viele Kommunen hätten bereits Konzepte entwickelt, um der Abfallflut entgegenzuwirken.

„Zero Waste City“: Bürger aus Rheinbach haben es in der Hand

In Europa gehören 400 Städte zum Netzwerk „Zero Waste Cities“. Als Beispiel nannte Dieter Huth (UWG) Kiel, wo ein umfassendes Konzept mit Schritten zum Ziel entwickelt worden sei. Viele Initiativen dazu lägen in der Eigenverantwortung der Bürger. Die UWG nennt Beispiele: „Kreislaufwirtschaft statt Wegwerfgesellschaft, wiederverwendbare Wachstücher statt Frischhaltefolien, Leitungswasser statt Wasser aus PET-Flaschen, Second Hand statt Neuware, Reparieren statt Wegwerfen“.

Die Stadt müsse diese Initiativen, wo nötig per Verordnung, steuern sowie mit Informationen und Anreizen fördern. Dazu können laut UWG das Verbot von Einwegprodukten bei Veranstaltungen, in allen städtischen Organisationseinheiten und bei Bewirtungen auf öffentlichem Grund gehören. Auch die Digitalisierung in der Verwaltung und das papierlose Büro können maßgeblich zielführend sein. Auch könne man ein Becherpfand erheben, für abfallfreie Mensen sorgen und Mülltrennung in Schulen und Bildungseinrichtungen vornehmen.