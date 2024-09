18-Jährige auf Seitenstreifen übersieht Auto Zwei Kinder nach Unfall auf L158 in Rheinbach im Krankenhaus

Rheinbach · Auf der L158 bei Rheinbach ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Einscheren vom Seitenstreifen auf die Landstraße soll eine 18-Jährige ein Auto übersehen haben. Sieben Personen waren am Unfall beteiligt - zwei Kinder kamen in ein Krankenhaus.

01.09.2024 , 23:01 Uhr

Die L158 bei Rheinbach war für mehrere Stunden gesperrt worden. Foto: Petra Reuter





Am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr ist es auf der L158 bei Rheinbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt sieben Personen waren vom Unfall betroffen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin vor Ort kam es zu dem Unfall, als eine 18-jährige Autofahrerin, die zuvor auf dem Seitenstreifen angehalten hatte, auf die Landstraße fahren wollte. Dabei soll sie ein sich näherndes Auto übersehen haben. Im Auto der 18-Jährigen befanden sich zudem eine 18-jährige sowie zwei weitere 17-jährige Mitfahrerinnen beziehungsweise Mitfahrer. Die 36-jährige Autofahrerin auf der L158 habe demnach vergeblich versucht, auszuweichen. Bei dem Zusammenstoß wurden ihre beiden sechs sowie zwölf Jahre alten Kinder leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Meckenheim war nach Angaben ihres Einsatzleiters Thomas Rähse mit rund 25 Kräften vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher, die betroffenen Fahrzeuge stromlos und leuchteten die Unfallstelle aus. Die L159 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für mehr als zwei Stunden gesperrt.

