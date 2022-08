Fahrzeug gerät in Gegenverkehr : Zwei Personen bei Unfall in Rheinbach schwer verletzt

Zwei Personen bei Unfall in Rheinbach schwer verletzt

Fahrzeug gerät in Gegenverkehr

Ein Fahrzeug ist in Rheinbach aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Rheinbach Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls, war am Donnerstagmorgen die Locher Straße in Rheinbach zeitweise komplett gesperrt. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Am Donnerstagmorgen ist es laut Bonner Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Locher Straße in der Rheinbacher Ortslage Loch gekommen. Wie Polizeisprecher Michael Beyer auf Anfrage erklärte, war um 6.48 Uhr ein Autofahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.