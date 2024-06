Unfall in Rheinbach Linienbus und Auto stoßen zusammen

In der Straße Am Jüdischen Friedhof in Rheinbach kollidierte am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr ein Pkw mit einem Linienbus. Die 76-jährige Autofahrerin fuhr aus Richtung der Aachener Straße kommend in Richtung des Busbahnhofs. Dabei missachtete sie den Knick, welchen der Straßenverlauf nahm und stieß mit einem Linienbus zusammen.