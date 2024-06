Unfall in Rheinbach Linienbus und Auto stoßen zusammen

In der Straße Am Jüdischen Friedhof in Rheinbach kollidierte am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr ein Pkw mit einem Linienbus. Wie der Polizeisprecher Frank Piontek mitteilte, wurden dabei zwei Personen verletzt, eine davon möglicherweise schwer. Die Strecke wurde komplett gesperrt.