Berufsorientierung : Rheinbacher Ausbildungsmesse findet nur online statt

Rheinbach Wegen Corona gibt es die Ausbildungsmesse Rheinbach an diesem Samstag ausschließlich digital. Das Angebot ist danach noch eine Woche lang verfügbar.

Die Rheinbacher Ausbildungsmesse wird diesen Samstag wegen Corona erstmals komplett digital stattfinden. Konnten im vergangenen Jahr noch 108 Aussteller mit 130 Info-Ständen etwa 2000 Besucher in der Alliance Messehalle begrüßen, so ist die Zahl der professionellen Teilnehmer in diesem Jahr auf 50 geschrumpft. Das teilte Hans-Eberhard Dorow von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Wfeg) mit.