„50 Jahre – da hilft nur noch Humor“ : Rheinbacher Autorin schrieb Buch im Lockdown

Rheinbach 50 Jahre alt wurde Alexandra Lingk aus Rheinbach mitten im zweiten Lockdown. Das hat sie zum Anlass genommen, in den Wochen ohne öffentliches Leben ein Buch zu schreiben. Eine Rezension.

Die Inspiration für die 50 kurzen Kapitel des Buchs fand sie in Gesprächen mit Familie und Freunden. Neben den drei großen Themen Corona (alles beherrschend), das Altern (Ist 50 das neue 30?) und verschiedene Arten von Humor geht es unter anderem um Wein, Stress, Glück, Kalendersprüche, Meinungsfreiheit – und Donald Trump, der 2020 noch ähnlich omnipräsent war wie Corona. Sogar der Wendler findet Erwähnung, der Schlagerstar, der sich in der Pandemie vor allem durch Verschwörungstheorien statt mit neuen Ohrwürmern im Radio profiliert hat.

Lingk entkräftet Verschwörungstheorie über Föten

Doch: Ganz so einfach ist es nicht. Tatsächlich enthalte der Corona-Impfstoff Zelllinien, also Zellen, die sich unbegrenzt fortpflanzen können, die von zwei abgetriebenen Föten stammen, schreibt Lingk. Die Schwangerschaftsabbrüche fanden aber in den 60er Jahren statt, legal und nicht zu Forschungszwecken. Die daraus hervorgegangenen Zelllinien dienen in der Forschung seit Jahrzehnten als Wirtszellen, um Viren zu züchten und so erforschen und bekämpfen zu können.