Engagement für Rheinbach Ehrenringe für drei verdiente Kommunalpolitiker

Ehrenamtliches Engagement gehört zum Selbstverständnis der Wahl-Rheinbacherin Martina Koch (SPD). Ob als Schulpflegschaftsvorsitzende an der Grundschule ihrer drei Söhne am Sürster Weg oder als Stadtschulpflegschaftsvorsitzende - das Wohl der Kinder und Familien war der SPD-Politikerin auch vor ihrem parteipolitische Einstieg 2001 wichtig. 2004 wurde sie erstmals in den Rat gewählt. Schon früh setzte sich die Sozialdemokratin für mehr Klimaschutz und eine gute Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr ein. „Das Ehrenamt wertzuschätzen ist ihr wichtig, denn das ist der Kitt für unsere Gesellschaft“, sagte Ehemann und Laudator Reimund Koch. Sein Sohn Marius beglückwünschte seine Mutter im Namen seiner Brüder. „Wir sind ihre größten Bewunderer und Kritiker. Durch sie haben wir gelernt, wie Politik funktioniert.“