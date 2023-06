Umweltschutz vor Ort Warum es entlang der Felder in Rheinbach nicht durchgängig blühen kann

■ Wo Probleme liegen: Auch für weitere Wegraine in Rheinbach wird, so schreibt es die Verwaltung zum Sachstand beim Bürgerantrag, nur eine fragmentierte, also auf bestimmte einzelne Flächen beschränkte Anpflanzung von Gehölzen möglich sein. Ein Grund sind die einzuhaltenden Grenzabstände. Außerdem wird aufgeführt, dass eine weitere Bepflanzung an den Wegen zwischen Feldern die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen beschatten würde. Das könne langfristig zu Konflikten mit den Besitzern der Parzellen führen. „Angenommen wird ein Ertragsverlust mit vermehrten Schadensersatzforderungen als Folge“, so die Vorlage für den Ausschuss. Und dann muss auch noch an den Wegen eine ausreichende Breite erhalten bleiben, damit sich dort auch große Fahrzeuge begegnen können. Somit sind viele Wegraine ausgeschlossen, an weiteren wäre eine zerstückelte Bepflanzung nötig. Das sei allerdings mit einem höheren Pflegeaufwand für einen verhältnismäßig geringen Nutzen verbunden.