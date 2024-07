Rheinbach: Gefahr oder nicht? Warum Bürger doch den Teich an der Rosenstraße erhalten wollen

Nur sind die Wünsche der Anlieger nicht das Einzige, was die Stadt Rheinbach in diesem Zusammenhang beachten muss, wie der Technische Beigeordnete Torsten Bölinger erklärte. Nach der Flut 2021 habe es eine Begehung mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises gegeben. Und die habe festgestellt, dass dieser Teich nicht mehr den Vorgaben des Wasserrechtes entspricht. So sei ein Teich im Gegensatz zum Bachlauf ein Bereich, in dem Wasser stehe und sich deutlich mehr erwärmen würde. So entstünde dort ein gänzlich anderer Lebensraum als in einem fließenden Gewässer – was an dieser Stelle aber nicht gewünscht sei. Mit Blick auf den neuen Bürgerantrag habe es noch einmal Kontakt mit der Unteren Wasserbehörde gegeben. „Die Vorgabe, dass dieser Teich zurückgebaut werden muss, wurde noch einmal bestätigt“, so Bölinger.