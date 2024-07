Schreiben an die Stadtverwaltung Rheinbacher Anlieger fordern konkrete Pläne zum Starkregenschutz

Wenn es stark regnet, machen sich die Anlieger der Straße „An der Glasfachschule“ in Rheinbach Sorgen. Vor allem die, die in Häusern mit einer geraden Hausnummer leben. In der Katastrophe 2021 strömte Wasser aus den hinter den Gärten liegenden Wiesen, überflutete Keller und Erdgeschosse. Am 24. Mai diesen Jahres dann beinahe ein ähnliches Problem: Erst kurz vor den Häusern stoppte die Welle. Sie vermuten, dass sogenanntes Schichtenwasser die Situation verschärft. Mit ihren Sorgen, Beobachtungen und sogar einigen Lösungsideen haben sie sich daraufhin an die Stadtverwaltung gewandt. Von dort fehlte ihnen aber jede Konkretisierung, wann und wie es besser werden soll.