Forum „Alter und Pflege“ in Rheinbach So finden Sie durch den Dschungel der Pflegeangebote

Das Programm beginnt am Mittwoch, 18. Oktober, um 11 Uhr mit der Begrüßung durch den stellvertretenden Bürgermeister Karl Heinz Kerstholt. Danach gibt es neben den Ausstellungen folgende Vorträge:

11.15 Uhr: Pflegeplanung 2023 – Was tut sich in Rheinbach?; 11.45 Uhr: Gesamtversorger – was heißt das?; 12.30 Uhr: Migration und Alter; 14 Uhr: Alternative zum Heim, die sogenannte 24 Stunden Betreuung, 14.30 Uhr: Zuhause sicher und selbstständig wohnen – auch im Alter und mit Behinderung; 15 Uhr: Situation und Bedarfe von älteren Lesben, Schwulen und trans Menschen; 16 Uhr: Ambulanter Hospizdienst: Den Tagen mehr Leben geben; 16.30 Uhr: Leistungen der Pflegeversicherung – Was steht mir zu?; 17 Uhr: „Tagespflege“- Was ist das?; 17.30 Uhr: Versorgende Verfügung für Krankheit und Alter, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. kyr