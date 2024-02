Ratssitzung in Rheinbach Von „solide“ bis „immense Risiken“: So bewerten die Fraktionen den Rheinbacher Haushalt 2024

Der Rheinbacher Rat hat der Haushaltssatzung der Stadt für das Jahr 2024 mehrheitlich zugestimmt. Damit steht die städtische Finanzplanung für die kommenden Monate. Zuvor haben die Vertreter der Ratsfraktionen allerdings ihre Sicht auf die Lage in ihren Haushaltsreden zusammengefasst. Dabei sparten einige nicht an Kritik – und eine Fraktion sah die Lage so kritisch, dass sie in der Abstimmung gegen die Haushaltssatzung votierte. Das waren die Standpunkte der Redner, die nach Fraktionsstärke aufgerufen wurden: