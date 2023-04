Service für Kunden Rheinbacher Gastronomen setzen auf einheitliches Mehrwegsystem

Zoom-Treffen zu dem Thema, Info-Veranstaltungen beim Rheinbacher Feierabendmarkt und nicht zuletzt persönliche Gespräche mit den örtlichen Gastronomen gehörten dazu. Hygiene-Express aus Meckenheim sei daher auf die Gruppe zugegangen. In der Nachbarstadt ist der Anbieter als einheitliches System für Essen außer Haus seit Kurzem etabliert und wird dort bereits von einigen Betrieben genutzt. „Da Meckenheim das System hat, wäre das sinnvoll“, sagt Nagel zu den Überlegungen in der Initiative. So könne man ein Gericht in der einen Stadt kaufen und später in der anderen das Geschirr zurückgeben. Dazu komme, dass das Relevo-System vergleichsweise preisgünstig und von einem regionalen Vertrieb sei.