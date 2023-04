Sieger kommt aus Großbritannien Krimipreis „Rheinbacher Glasdolch“ geht an einen literarischen Weltstar

Mindestens skurril, wenn nicht kapriziös, ausgefallen, oft typisch britisch, in jedem Fall immer spannend – so sind die Charaktere, die Drehbuchautor Anthony Horowitz für die höchst erfolgreiche Fernsehkriminalreihe „Inspector Barnaby“ seit 1997 ersinnt. Aber: Der 1956 im Londoner Stadtbezirk Stanmore geborene Kriminalschriftsteller gehört nicht nur deshalb zu den erfolgreichsten Autoren der englischsprachigen Welt. In Deutschland ist er vor allem durch seine Jugendbuchreihe um Alex Rider bekannt. Einer der vielseitigsten Vertreter des schauererzeugenden Literaturgenres erhält in diesem Jahr, wie der General-Anzeiger exklusiv erfuhr, den Rheinbacher Glasdolch.