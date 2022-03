Auszeichnung für Schriftsteller : Rheinbacher Glasdolch für dänischen Thriller-Autor Jussi Adler-Olsen

Rheinbach Jussi Adler-Olsen ist der vierte Preisträger des Rheinbacher Glasdolchs, der seit 2017 verliehen wird. Damit wird der dänische Thriller-Autor für sein Lebenswerk gewürdigt.

Carl Valdemar Jussi Henry Adler-Olsen, so der wohlklingende vollständige Name des Bestsellerautors, ist der vierte Preisträger des Rheinbacher Glasdolchs, der seit 2017 verliehen wird. Und zwar von der Vereinigung Rheinbacher Krimi-Autoren und Krimi-Verkäufer auf Initiative von Buchhändler Christoph Ahrweiler sowie Verleger und Autor Winrich C. Clasen.

Das Preisobjekt kommt von der Rheinbacher Glasfachschule

Die bisherigen Preisträger waren Peter James, Val McDermid und Wolfgang Schorlau, allesamt in der Reihe mit Adler-Olsen internationale Bestsellerautorinnen und -autoren und Meister ihres Fachs. Ein Meisterstück ist auch das Preisobjekt, so Buchhändlerin und Jury-Mitglied Christel Engeland: ein 25 bis 30 Zentimeter großes Unikat zu hundert Prozent aus Glas, geschaffen von drei Dozenten der Rheinbacher Glasfachschule. Elena Ritter fertigte den Griff, Stephan Muders die Klinge und Eduard Peters hat die Teile mit UV-Verklebung zu einem Ganzen zusammengefügt.

Autor gibt unterhaltsames Interview

Vor der Preisverleihung gab der Autor in einem sehr unterhaltsamen Gespräch mit der Journalistin und Autorin Margarete von Schwarzkopf und dem Schauspieler Peter Lohmeyer interessante Einblicke in sein Leben, seine Arbeitsweise und sein jüngstes Buch „Natrium Chlorid“. Es ist der neunte Band für Carl Mørck und das Sonderdezernat Q. Der „Anfang von allem“ sei gewesen, dass er in einer Psychiatrie aufgewachsen sei, bekannte Adler-Olsen augenzwinkernd. Sein Vater war Psychiater und nahm ihn oft mit. Dort habe er einen Mörder kennengelernt, der seine Frau getötet hatte, zu ihm als Kind aber immer besonders freundlich gewesen sei. Die gute und gleichzeitig die böse Seite in einem Menschen zu sehen, war eine prägende Beobachtung.