Unterwegs mit dem Ordnungsamt : Rheinbacher halten sich größtenteils an Corona-Regeln

Rheinbacher halten sich größtenteils an Corona-Regeln

Rheinbach Der Ordnungsdienst in Rheinbach ist täglich unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zu kontrollieren. Die Problemstellen der Stadt kennen die Mitarbeiter genau.

„Meist reicht es hier aus, die Leute auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen“, betont Reichling beim Gang durch die Hauptstraße. Vor der Bäckerei Lennartz macht es sich gerade ein Paar mit einem Kuchenpaket und einem Kaffeebecher auf der Bank gemütlich. Beim Anblick der Ordnungshüter zückt der Mann schnell seinen Mundschutz. „Darüber hinaus“, setzt Reichling mahnend an, „kennen Sie schon die Vorschrift, dass hier ein Verzehrabstand von 50 Metern zur Bäckerei eingehalten werden muss?“ Eine Entschuldigung murmelnd ziehen die beiden ab.

Obwohl die Geschäfte geschlossen sind, ist hin und wieder Leben hinter den Schaufenstern. Bei der Buchhandlung Kayser werden einem Kunden seine bestellten Bücher zur Abholung herausgereicht, bei dem Handygeschäft gegenüber ist die Eingangstür einen Spalt geöffnet, und ein Endgerät wird hereingereicht. „Das ist in Ordnung“, informiert Reichling und erklärt, dass Reparaturen angenommen werden dürfen.

„Die meisten sind hier sehr einsichtig“

Weiter geht der Rundgang Richtung Dreeser Tor. Auch bei Foto Eich dürfen vorbestellte Waren abgeholt und Passbilder gemacht werden. Das gegenüberliegende Wettbüro ist geöffnet, um Wettscheine entgegenzunehmen. Ein kurzer Blick in den Geschäftsraum genügt Klaus Oehlke, um festzustellen, dass alles ordnungsgemäß abläuft.

Anhörungen kommen selten vor

Wichtig sei es, in allen Fällen Ruhe zu bewahren und erst einmal mit einem Augenzwinkern für Ordnung zu sorgen. Sollte dennoch mal jemand Probleme machen, komme es zu einer Anhörung, erklären beide. Dies komme selten vor. „Ein erhobener Zeigefinger genügt oft“, sagt Oehlke. Gerade bei den Jugendgruppen würden sie damit positive Erfahrungen machen. „Wir wissen genau, wo und wann sie sich treffen.“

Neben der City nehmen die städtischen Mitarbeiter auch Spielplätze, den Stadt- und Freizeitpark, den Campus sowie die Unterführungen unter die Lupe. Darüber hinaus werden in den Schichten, die um 9 Uhr beginnen und bis in die Abendstunden gehen, Ordnungsverfügungen an Erkrankte und Kontaktpersonen zugestellt und Quarantänekontrollen vorgenommen.