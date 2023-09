Kellner aus Rheinbach Ehemaliger Fluthelfer von Überschwemmungen in Griechenland betroffen

Vor kurzem war Katinas, der seit mehreren Jahren in Rheinbach lebt, selbst noch vor Ort: „Ich bin gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen.“ Er sei mehrere Wochen lang in der griechischen Heimat gewesen, aber zuletzt in Bulgarien. Seine Frau stamme aus dem bulgarisch-griechischen Grenzgebiet. In Bulgarien seien sie zum Glück nicht von den Unwettern betroffen gewesen. Doch nun hat sein Schwager ihm das Foto von seinem halb eingestürzten Haus in Koskinas geschickt. „Papa, wir haben jetzt ein Meer zuhause“, habe sein vierjähriger Sohn angesichts der Wasserfläche, die das Haus umgibt, gesagt. Auch zahlreiche Geschäfte und Autos seien durch die Überflutungen in seiner Heimat beschädigt, die Kinder hätten am Montag eigentlich ihren ersten Schultag nach den Ferien gehabt, viele Nutztiere seien ertrunken und landwirtschaftliche Flächen für Baumwolle und Mais überschwemmt, hat Katinas erfahren: „Das ist eine Totalkatastrophe für die ganze Region“, bedauert er.