Existenzsgründung : Rheinbacher Jungunternehmer hat schon mehr als 100 Firmen in der Kundenkartei

Rheinbach Der eigene Chef werden: für viele eine interessante Vorstellung. Noah Haimann aus Rheinbach hat es getan - und führt mit 19 sein eigenes Unternehmen. Die Industrie- und Handelskammer kennt Tipps, wie so etwas gelingen kann.

Seit Jahren gehen die Zahlen von Neu-Unternehmungen sowohl bundesweit als auch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis zurück. Dennoch verzeichnete die Industrie- und Handelskammer (IHK) 2020 in mehr An- als Abmeldungen: in Bonn 1894 und im Rhein-Sieg-Kreis 4180. „Aktuell geht der Trend in die Selbständigkeit. Es gibt eine Gründungstendenz aus der Arbeitslosigkeit“, hat Christian Pinnekamp, IHK-Referent für Unternehmensförderung, in den vergangenen Monaten beobachtet. Er hat bei den Beratungsgesprächen mit interessierten Existenzgründern bestimmte Berufssparten ausgemacht, die für Männer und Frauen zwischen 20 und 35 Jahren wichtig sind: „Es ist eine Generation, die sich für demografischen Wandel, Dekarbonisierung und Digitalisierung interessiert und entsprechende Betriebe gründet“, sagte Pinnekamp. Neue Unternehmen spezialisieren sich zum Beispiel auf Angebote wie Mobile Pflegarbeiten, Foodtrucks oder Internet-Dienste.

Mitarbeiterzahl vervierfacht

Zu den Online-Dienstleistern gehört auch der 19-jährige Noah Haimann, der vor einem Jahr bereits sein zweites Unternehmen, NH Branding, auf den Weg gebracht hat. Seitdem expandiert die Agentur für Social Media. Unterdessen ist der Rheinbacher Firmengründer und CEO (Geschäftsführer) mit seinem Unternehmen nach Euskirchen umgezogen, hat in Daun in der Eifel eine zusätzliche Filiale eröffnet, plant weitere in Köln und Hamburg. Auch die Anzahl der Mitarbeiter hat sich seitdem mehr als vervierfacht. Flexibel zeigt sich der Jungunternehmer dabei in der Ausgestaltung seiner Serviceleistungen, die er in Richtung eines digitalen automatisierten Vertriebsprozesses erweitert hat. So offeriert sein Unternehmen neben der Suchmaschinenoptimierung auch das Schalten von Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Digital- und Marketingstrategien, Lead-Generierungen, eine dezidierte Zielgruppenanalyse und die Erstellung von Internetseiten, die mit der Werbung in den Sozialen Medien verlinkt sind. „Neukundengewinnung und Umsätze sind somit planbar. Unseren Kunden geht es darum, viel Umsatz mit möglichst wenig finanziellen Einsatz zu erzeugen“, beschreibt der junge Geschäftsmann die Vorteile des Angebots. Über 100 Firmen aus dem In- und Ausland hat er bereits in seiner Kundenkartei. Wobei, so Haimann, er schon vom Produkt seines Kunden überzeugt sein müsse. In den Sozialen Medien können Zielgruppen dezidiert angesprochen. „So kann man mehr Neukunden und Mitarbeiter für das jeweilige Unternehmen gewinnen und die Marke langfristig in Szene setzen. Die Zielgruppe muss da genau passen und alle Prozesse müssen aufeinander abgestimmt sein.“