Stadtentwicklung in Rheinbach Rheinbacher Politik streitet um städtische Bauvorhaben

■ Die Liste: Die laufenden Verfahren in unterschiedlichen Bearbeitungsständen sind vielfältig: Es geht unter anderem um einen Nahversorger in Wormersdorf, den Grundschulneubau in Flerzheim, Wohnbebauungen und das Gewerbegebiet am Wolbersacker. Die Verwaltung hat nun sämtliche nach Prioritäten geordnet. Insgesamt sind 13 Projekte in Priorität I, vier in Priorität II und 20 weitere in Priorität III eingeordnet. Drei Projekte sind in keiner Kategorie: ein Nahversorger in Merzbach, eine Photovoltaikanlage bei Oberdrees sowie ein Discounter in Oberdrees.